Армия Асада продолжает наступление

Правительственные войска Сирии выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство" из трех деревень на северо-востоке провинции Хама, сообщил в воскресенье РИА Новости местный осведомленный источник.
"Сирийская армия продолжает успешно наступать на северо-востоке провинции Хама. Освобождены три деревни - Расм-ат-Тина, Мушейрефа аль-Джадида и Мушейрефа Аудат", — указал информатор агентства.
По данным источника, на северо-востоке провинции Хама армия ведет ожесточенные бои как с ИГ*, так и с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра".