Пучдемон отказался уходить в отставку

Карлес Пучдемон не собирается уходить с поста руководителя Каталонии, заявил лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас, отправленный испанскими властями в отставку с поста заместителя главы Женералитета.

"Президентом страны есть и будет Карлес Пучдемон, а председателем парламента есть и будет Карме Форкадель, по крайней мере до тех пор, пока граждане не решат иначе на свободных выборах", — написал Жункерас в статье под названием "Дорога, которую нам осталось пройти", опубликованной в газете El Punt Avui.

При этом он указал, что в ближайшие дни движение за суверенитет Каталонии "должно будет принять трудные решения, которые не всегда будет просто понять". Что именно в данном случае имел он в виду, политик, однако, не уточнил, отметив лишь, что "страна имеет столько сил", что рано или поздно, но Каталонская республика все же будет создана.