Саудовская Аравия снова обвиняет Иран

Саудовская Аравия обвинила Иран в блокировании мирных усилий в Йемене, передает AFP.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обвинил Тегеран в контрабанде оружия для повстанцев-шиитов хути в Йемене, которые контролируют Северный Йемен. «Иран разрушает все попытки найти решение в Йемене, что привело к провалу всех политических переговоров между правительством и ополченцами», - сказал Джубейр на встрече в Эр-рияде министров иностранных дел и военных чиновников из Египта, Бахрейна, ОАЭ и Сенегала.