Полиция выпускает на свободу убийц Эльшана Мамедова

Полиция Санкт-Петербурга намерена освободить членов банды Ровшана Ленкоранского - Эмина Ахмедова, Гусейна Искандерова и Мехмана Амирасланова, которые разыскиваются Грузией по обвинению в убийстве правой руки «вора в законе» Лоту Гули – Эльшана Мамедова.

Напомним, Эльшан Мамедов - один из наиболее доверенных людей Лоту Гули, был расстрелян 12 сентября этого года в своем Toyota Land Cruiser в центре Тбилиси.

По информации издания «Фонтанка», отправленные судьей Фрунзенского района Петербурга под административный арест члены банды Ровшана Ленкоранского выйдут на свободу уже к вечеру 30 октября

Они были недавно задержаны 24 октября на улице Турку в машине, где нашли маски, черный камуфляж, наручники, пистолет с обоймой и бинокль. «Фонтанка» узнала, что в тот день они ожидали земляка, которого имели намерение убить.

Эмина Ахмедова и Гусейна Искандерова обвинили в неповиновении сотрудникам Росгвардии, арестовав их всего на 7 суток. Издание отмечает, что привлечь их сразу к уголовной ответственности было проблематично. Они заявили, что не знают, откуда в машине эти предметы, сам же автомобиль формально им не принадлежал. Несмотря на то, что Грузия обратилась в Интерпол для розыска Ахмедова и Искандерова, они, являясь гражданами России, выдачи коиу-либо из РФ не подлежат.

По данным «Фонтанки», к задержанию названных лиц через несколько часов подключились оперативники «воровского» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Им стало понятно, что задержанные являются наемниками, прибывшими в Петербург для очередной ликвидации оппонентов клана убитого в Стамбуле летом прошлого года «вора в законе» Р.Ленкоранского.

До их задержания Росгвардией наемники дежурили возле здания Всеволожского суда Ленобласти, где поджидали приезда к оглашению приговора по его делу Э.Исмаилова. Тот, однако, на заседание суда не явился, вследствие чего заочно был приговорен к 11 годам лишения свободы за вымогательство и разбой. По данным «Фонтанки», так и не дождавшись своей "цели", наемники переместились на улицу Турку с целью подкараулить друга Исмайлова, убийство которого и предотвратило задержание злоумышленников сотрудниками Росгвардии.