Испания пошла на уступки: Каталонии предложили больше свободы

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис не исключил, что нынешний кризис в Каталонии может в итоге привести к расширению статуса автономии региона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я исключаю независимость, но вовсе не большую автономию, даже если сейчас они уже являются одним из регионов с самыми широкими полномочиями и компетенциями не только в Испании, но и во всем мире", — заявил Дастис, отвечая на вопрос журналиста агентства о возможном исходе кризиса.

По словам министра, отстраненный от должности главы женералитета Карлес Пучдемон "теоретически" может принять участие в региональных выборах в декабре.

"Я не знаю, какая судебная деятельность будет иметь место с настоящего времени до 21 декабря. Если он не будет помещен в тюрьму к этому времени, думаю, он не лишен права участвовать в выборах", — отметил Дастис.