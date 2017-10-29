«Санта-Клаус» в США устроил стрельбу на Хеллоуин

Вечеринка по случаю Хеллоуина в американском городе Остин (штат Техас) завершилась кровавой трагедией.



Один из гостей, которые, по традиции праздника, были в костюмах, пришел в образе «Санта-Клауса» и открыл стрельбу по своим знакомым, ранив четверых человек.

Двое пострадавших находятся на грани жизни и смерти, еще один — в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший отделался легкими травмами и отказался от госпитализации.

Преступник был задержан на месте и не оказал сопротивления, возможно, потому, что также получил ранения. Характер его травм не уточняется, при этом в полиции утверждают, что не применяли к нему силы. Мотивы злоумышленника выясняются.