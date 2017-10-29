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На Европу обрушился ураган: есть погибшие

 

В Чехии, Польше и Германии не менее четырех человек погибли в результате урагана «Герварт». Как сообщили чешские власти в воскресенье, 29 октября, поваленные ветром деревья убили мужчину и женщину. Польский водитель попал в смертельную аварию, столкнувшись с упавшим на дорогу бревном. В Германии 63-летний мужчина утонул во время штормового прилива в бухте на Северном море, передает DW. 

Десятки поездов в Чехии были отменены, на севере страны уровень воды в реках поднялся до крайне опасной отметки. Сотни тысяч квартир и домов в Польше и Чехии остались без электричества.

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