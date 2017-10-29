Сын Хрущева: Россия не сравнится по мощи с США

Сын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева ученый Сергей Хрущев заявил, что ни СССР, ни современная Россия "и близко" несравнимы по мощи с США, пишет издание Las Vegas Sun.

Доктор технических наук Сергей Хрущев выступил с лекцией перед 200 слушателями в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе. Российский и американский ученый, который с 1990-х годов живет в США, коротко изложил историю отношений между двумя державами, не оставив без внимания роль в этом процессе своего отца. По оценке Хрущева, США в период противостояния между двумя странами вели себя как "полиция мира", а СССР решил "не показывать страх и слабость". Исходя из этого принципа Москва и строила свою политику. В качестве ярких примеров реализации такого курса ученый упомянул отказ СССР от инициативы по отправке американо-российской миссии на Луну и Карибский кризис, пишет издание.

Окончание холодной войны показало "различия в культуре и ценностях" Советского Союза и США, заявил Хрущев. Президент СССР Михаил Горбачев рассматривал это событие как установление союзнических и дружеских отношений между странами, а его американский коллега Рейган — как победу Вашингтона в противостоянии.