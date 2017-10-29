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Баку готов к чемпионату мира по велоспорту фото

Автор: Отдел спорта 

В Баку прошли тестовые соревнования к чемпионату мира по велоспорту BMX, который состоится в столице Азербайджана в июне следующего года.

Тесты были организованы в бакинском велопарке BMX и имели достаточно высокую категорию С1 в календаре Международного союза велосипедистов (UCI).

В соревнованиях участвовали спортсмены из России, Франции, Турции, Японии, Литвы, Чехии, Италии и Германии.

Победители определялись в четырех категориях. В состязаниях юношей победил Асума Накаи из Японии. У девушек также первенствовала представительница Японии – Сае Хатакеяма.

В элитной категории среди женщин все три места на пьедестале заняли россиянки, а лучшей была Наталья Афремова.

У мужчин не было равных французам, которые заняли призовые места. 1-е место завоевал Андре Сильвен.

Награждали призеров вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, глава отдела спорта и молодежи Администрации президента Юсиф Мамедалиев, а также первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов.

BMX – молодой, по сравнению с другими, вид велоспорта. В олимпийскую программу он был включен в 2008 году. В начале 2015 года в Баку к Европейским играм был сдан в эксплуатацию стадион BMX, отвечающий всем международным стандартам. Более того, в 2016 году, после того как UCI внесла некоторые изменения в нормативы стадиона, бакинская арена была перестроена и сейчас является единственной в мире, которая полностью соответствует стандартам UCI.

 

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