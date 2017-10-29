Более половины американцев недовольны Трампом

Около 58 процентов американских граждан недовольны действиями, которые предпринимает Дональд Трамп на посту президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного совместно газетой The Wall Street Journal и телеканалом NBC,



Согласно результатам исследования, поддерживают работу Трампа лишь 38 процентов респондентов. Как отмечают социологи, это минимальный уровень поддержки нынешнего хозяина Белого дома в рамках опросов WSJ и NBC с момента вступления республиканца Трампа в должность в январе этого года. Предыдущий минимум был зафиксирован в мае и составлял тогда 39 процентов.

При этом, если брать исключительно демократов, то уровень недовольных Трампом среди них составляет целых 89 процентов. Республиканцы в подавляющем большинстве поддерживают политику президента (81 процент одобряют его действия, 17 процентов - выступают против).