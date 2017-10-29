В торговом центре Dream House в подмосковной Барвихе прошел красочный детский праздник «Хэллоуин» с участием знаменитостей и их малышей.

В вечере приняла участие дочь президента Ильхама Алиева Арзу Алиева с сыном Айдыном.

Детей развлекали мишка Винни и его верный друг ведьма Винифред, в атриуме были расположены различные игровые зоны, а кроме того, гостей мероприятия ждал увлекательный квест с конкурсами, сообщает



Дети радовались яркому аквагриму в стилистике праздника, собирали своими руками «жуткие» украшения из бус и конфет, вырезали «ужасный светильник Джека» из тыквы и самостоятельно лепили «устрашающие» сладости.

В завершение праздника состоялась церемония награждения за лучший костюм. Кроме того, гостей мероприятия ждали многочисленные подарки от спонсоров и организаторов.

На мероприятии присутствовали многие российские звезды: Тата Бондарчук с малышками Маргаритой и Верой, Ксения Князева с дочками Алисой и Василисой, Евгения Линович с дочерью Агатой, Ирина Чайковская с заметно подросшими Илоной и Эллой, Мария Перлич с сыном Марком, Карина Варивода с дочерью Надеждой, Марина Долидзе с дочерью Соней и многие другие.