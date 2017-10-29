Неожиданный визит зятя Трампа в Саудовскую Аравию

Анонимный источник в Белом доме сообщил о необъявленном визите Джареда Кушнера, зятя и советника президента США Дональда Трампа, в Саудовскую Аравию, передает Politico.

«Советник президента, заместитель советника президента США по нацбезопасности и спецпосланник США только что вернулись из Саудовской Аравии», — сказал он.

Отмечается, что вместе с ним поездку совершили также заместитель советника Трампа по национальной безопасности Дин Пауэлл и специальный посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.