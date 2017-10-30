Многотысячная антиамериканская демонстрация в Анкаре

Крупная манифестация, посвященная национальному празднику — Дню Республики, который отмечается в Турции 29 октября, прошла в Анкаре под антиамериканскими лозунгами, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстрация, проведенная по инициативе Союза молодежи и Патриотической партии Турции (Vatan), собрала на старте более десяти тысяч участников. К ним по ходу шествия присоединились все новые группы горожан, которые встречали демонстрацию на протяжении всего пути от здания первого парламента Турции, расположенного в историческом районе Улус, до мавзолея Ататюрка.

У всех были турецкие флаги и портреты Ататюрка, люди повязывали на голову повязку с его знаменитой фразой "Счастлив тот, кто говорит "Я — турок!".

Манифестанты выкрикивали лозунги: "Ни США, ни ЕС, а только полностью независимая Турция", "Герои и гибнут, Турция не разделится", "Турция светская, светской и останется", "Народ, армия, полиция: мы все — Турция".