Льюис Хэмилтон стал 4-кратным чемпионом мира в «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом мира в «Формуле-1» по итогам завершившегося Гран-при Мексики.

Выиграл гонку пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а британец стал недосягаемым для своего ближайшего соперника в чемпионате - Себастьяна Феттеля из «Феррари».

Это четвертый титул в карьере Хэмилтона в королевских гонках. До окончания сезона спортсменам предстоит провести еще два этапа.

Второе место в Мексике занял финн Вальттери Боттас из «Мерседеса». Замкнул тройку лидеров еще один представитель Финляндии Кими Райкконен из «Феррари».

Льюис Хэмилтон расположился на девятой строчке из-за прокола на старте гонки. Немец Себастьян Феттель финишировал четвертым и потерял шансы на чемпионство в этом году, позволив Льюису выиграть уже четвертый титул (2008, 2014, 2015) в «Формуле-1».