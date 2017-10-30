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«Карабах» не отпустит Гурбана Гурбанова в сборную Азербайджана Если это навредит клубу…

Автор: Отдел спорта 

Вице-президент футбольного клуба «Карабах» Тахир Гезяль заявил, что клуб готов согласиться на то, чтобы Гурбан Гурбанов возглавил сборную Азербайджана, но только в том случае, если от этого не пострадает «Карабах».

«Из АФФА ко мне не обращались, - заявил Тахир Гезяль журналистам. – У меня есть условие. «Карабах» - большая ценность для всех, кто любит Азербайджан. Этому клубу не должен быть нанесен вред. Никогда. Я положительно отнесусь к любому предложению, которое не навредит «Карабаху», а наоборот, поможет ему, усилит его. Но пока такой вариант не обсуждался».

На вопрос о том, согласится ли он на совмещение Гурбановым тренерских постов в «Карабахе» и сборной, вице-президент ответил так:

«Еще раз говорю: для меня важны условия предложения, которое может поступить. Если не навредим «Карабаху»… Если «Карабах» может помочь сборной, если есть возможность добиться чего-то совместно, то почему бы и нет? Мы должны подходить к вопросу с практической точки зрения. Национальная команда Азербайджана тоже важна. Мы положительно к этому относимся. Но с условием, что это будет не во вред, а в помощь «Карабаху».

Отметим, что после ухода из сборной Азербайджана Роберта Просинечки многие в Азербайджане считают, что национальную команду наконец-то должен возглавить самый успешный отечественный тренер Гурбан Гурбанов. Однако есть и те, кто не хочет, чтобы Гурбанов покидал «Карабах», считая, что тем самым сильнейший азербайджанский клуб заметно ослабнет, а сборная с нынешним подбором игроков даже при Гурбане не сможет добиться существенных успехов.

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