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Роухани отказал Трампу в личной встрече

 

Президент США Дональд Трамп предлагал иранскому президенту Хасану Роухани провести личную встречу в рамках Генассамблеи ООН, однако тот отверг предложение. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Впервые об этом рассказал аналитик Махди Фазаэли.

«Президент США Трамп пригласил президента Роухани на личную встречу в ходе визита Роухани в Нью-Йорк для участия в ежегодной конференции в сентябре, однако наш президент отверг предложение», — рассказал аналитик.

Он добавил, что французский президент Эммануэль Макрон также попробовал выступить в роли посредника между двумя главами государств, но добиться их встречи ему не удалось.

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