Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Баку, сообщает АзерТАдж.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев узбекскую делегацию встретили первый вице-премьер Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
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Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым прибывает сегодня в Азербайджан, сообщает Газета.уз со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
В программе визита — участие в церемонии открытия железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс.
Отметим, что в церемонии открытия железной дороги Баку - Тбилиси - Карс ожидается участие президентов Азербайджана, Казахстана и Турции, а также премьер-министра Грузии.