В азиатском турне Трампа будут сопровождать три авианосца США

Сразу три американских атомных авианосца будут находиться в западной части Тихого океана в то время, когда президент США Дональд Трамп начнет свое первое 10-дневное азиатское турне с визита в Японию 5 ноября, передает ТАСС.

Пентагон уже передислоцировал с западного побережья США в зону оперативной ответственности своего 7-го флота, располагающегося в порту японского города Йокосука, авианосцы Nimitz и Theodore Roosevelt вместе с кораблями сопровождения. Приписанный к базе ВМС в Йокосуке авианосец Ronald Reagan как раз завершил 26 октября совместные учения с южнокорейскими кораблями в районе Корейского полуострова.

Как сообщает военный еженедельник Defence News со ссылкой на источники в командовании ВМС США, хотя о проведении совместных маневров трех авианосцев пока официально не объявлялось, соответствующий план в настоящее время дорабатывается.

Трамп по пути в Японию остановится 3 ноября на Гавайях, где проведет совещание с главой Тихоокеанского командования США. После Токио он посетит Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Белый дом не скрывает, что главная цель поездки - договориться об усилении дипломатического и экономического давления на Пхеньян с тем, чтобы обуздать его ядерные амбиции.