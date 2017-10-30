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Kapital Bank стал чемпионом

 

На проведенной Азербайджанской банковской ассоциацией 27 октября 2017 года интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» победителем стала сборная команда Kapital Bank.

Команда Kapital Bank, обойдя соперников в трех раундах, завоевала звание чемпиона. Победителю был вручен кубок «Что? Где? Когда?». Отметим, что в мероприятии участвовали в общей сложности около 100 сотрудников 13-ти банков страны.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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