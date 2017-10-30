Казахстан закрыл границу для киргизских грузов

Около 370 большегрузных автомашин выстроилсь в очередь на въезд в Казахстан на границе с Киргизией. Такие данные приводит в понедельник МЧС Киргизии, передает ТАСС.

При этом, по словам министра экономики Киргизии Артема Новикова, водители несут ощутимые финансовые потери из-за возникшей на границе с соседним Казахстаном ситуации. Чиновник привел данные опроса, проведенного среди почти 350 водителей.

"В среднем на топливо у них на всех уходит $8,6 тыс. в сутки, штраф за несвоевременную доставку грузов - около $9,9 тыс., на питание - $5 тыс.", - сказал министр.

"То есть потери почти всех водителей за одни сутки составляют около $23,5 тыс.", - отметил Новиков.