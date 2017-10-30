Разыскиваемый Интерполом азербайджанец арестован в Грузии

Сотрудники грузинской полиции задержали на грузино-азербайджанской границе 27-летнего гражданина Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Согласно информации, полицейские остановили направлявшийся в поселок Парвани Марнеульского района автомобиль, за рулем которого находился гражданин Азербайджана. В ходе досмотра автомобиля были обнаружены автомат Калашникова, два магазина к нему и 50 патронов.

Было установлено, что задержанный с 2014 года разыскивается за убийство по линии Интерпола.

Республиканское МВД возбудило угловное дело по статьям 344 и 236 УК Грузии.