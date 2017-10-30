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В Саудовской Аравии женщинам разрешили ходить на стадионы

 

Жительницам Саудовской Аравии в 2018 году разрешат посещать спортивные соревнования на стадионах, сообщает BBC.

Они смогут приходить на спортарены в трех городах: Эр-Рияде, Джидде и Эд-Даммаме. Стадионы в этих городах будут обустроены ресторанами и панельными мониторами специально для семейных посещений. До настоящего времени посещение спортивных арен было исключительно мужской привилегией.

Аналитики отмечают, что решение властей королевства непременно вызовет негативную реакцию у консервативной части населения, которая, в частности, выступила с протестом против появления женщин на стадионе в Эр-Рияде во время празднования Дня Саудовской Аравии в прошлом месяце.

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