Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл с официальным визитом в Баку, сообщает АзерТАдж.
В международном аэропорту Гейдар Алиев грузинскую делегацию встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл с официальным визитом в Баку, сообщает АзерТАдж.
В международном аэропорту Гейдар Алиев грузинскую делегацию встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
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