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Премьер-министр Грузии прилетел в Баку фото

 

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл с официальным визитом в Баку, сообщает АзерТАдж.

В международном аэропорту Гейдар Алиев грузинскую делегацию встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.

 

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