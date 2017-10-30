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США начали учения стратегических ядерных сил

 

Вооруженные силы США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder («Глобальный гром»), сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир.

«Согласно положениям договора СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была извещена об этих учениях заранее», — сказал представитель США.

Он отметил, что Global Thunder проводятся ежегодно. При этом у США и Китая нет соглашения о предупреждении друг друга о начале подобных тестов.

В рамках Global Thunder планируется отработка в режиме реального времени реакции ВС США на потенциальные военные угрозы. В учениях задействованы «космические силы, системы наблюдения и разведки, системы глобального удара и средств противоракетной обороны, а также киберсредства».

Ранее российские военные провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами, в ходе которой были запущены сразу четыре межконтинентальные баллистические ракеты.

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