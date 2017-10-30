Вооруженные силы США начали учения стратегических ядерных сил Global Thunder («Глобальный гром»), сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир.

«Согласно положениям договора СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была извещена об этих учениях заранее», — сказал представитель США.

Он отметил, что Global Thunder проводятся ежегодно. При этом у США и Китая нет соглашения о предупреждении друг друга о начале подобных тестов.

В рамках Global Thunder планируется отработка в режиме реального времени реакции ВС США на потенциальные военные угрозы. В учениях задействованы «космические силы, системы наблюдения и разведки, системы глобального удара и средств противоракетной обороны, а также киберсредства».

Ранее российские военные провели тренировку по управлению Стратегическими ядерными силами, в ходе которой были запущены сразу четыре межконтинентальные баллистические ракеты.