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Эрдоган открыто заявил: Турция на страже интересов Азербайджана

 

Нагорно-карабахская проблема – это такая же кровоточащая рана для Турции, как и для Азербайджана, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью азербайджанским СМИ.

«К сожалению, до тех пор, пока Армения не прекратит оккупацию азербайджанских территорий, решить этот вопрос будет невозможно. Оккупации должен быть незамедлительно положен конец на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ Азербайджана. Наряду с захватнической политикой Армении мы осуждаем и ее провокации, мишенью которых в последнее время становится гражданское население. Подобные деяния никак не могут способствовать обеспечению мира в регионе. Считаем, что международное сообщество во главе с Минской группой ОБСЕ должно более активно работать по урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Как во всех вопросах, так и в этом вопросе мы  будем рядом с Азербайджаном», - сказал Эрдоган.

Коснувшись темы экономического сотрудничества с Азербайджаном, Эрдоган отметил, что у двух стран есть возможность довести в течение пяти лет объем взаимных инвестиций до 30 миллиардов долларов.

По словам президента, Турция и Азербайджан в первую очередь являются братскими странами, и отношения в экономической сфере у них формируются на "братском фундаменте". Также Эрдоган отметил, что глобальные геополитические процессы в экономике влияют на все страны региона.

“Как вы знаете, последние четыре года Турция превратилась в мишень для многочисленных атак с различных направлений, имеющих целью ослабление страны. Но мы продолжаем оставаться неприступными. На Азербайджан же повлияло снижение цен на нефть. Но мы верим, что каждая трудность предполагает также и определенные возможности”, - сказал президент.

Коснувшись вопроса открытия железной дороги Баку - Тбилиси - Карс (БТК), Эрдоган отметил, что этот проект будет содействовать миру, безопасности, стабильности и социальному процветанию региона.

"Сегодня отправляется первый поезд по железной дороге Баку - Тбилиси - Карс, обладающей стратегическим значением для региона Турции, Азербайджана и Грузии. Таким образом мы объявляем о создании прямого железнодорожного сообщения между Лондоном и Китаем через  "Средний коридор", - сказал турецкий лидер.

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