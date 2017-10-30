Фазиль Мамедов открывает новую страницу в отношениях с Литвой

В Вильнюсе состоялось 5-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительствами Литвы и Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

В заседании приняли участие азербайджанская делегация во главе с сопредседателем межправительственной комиссии от Азербайджана, министром налогов Фазилем Мамедовым, литовская делегация во главе с сопредседателем межправительственной комиссии от Литвы, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом, посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде, посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас, а также представители СМИ.

Министр иностранных дел Л.Линкявичюс подчеркнул, что Азербайджан является важнейшим экономическим партнером Литвы на Южном Кавказе. Для развития литовско-азербайджанских экономических связей по-прежнему существует огромный потенциал. Необходимо развивать связи в сфере высоких технологий, нефтехимической, транспортной, пищевой, текстильной промышленности, подчеркнул министр.

Сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны министр налогов Фазиль Мамедов поблагодарил литовского коллегу за теплый прием.

Ф.Мамедов отметил, что с 2010 года с начала деятельности азербайджано-литовская комиссия внесла весомый вклад в углубление двусторонних отношений между двумя странами, оказала поддержку реализации многих проектов в разных сферах.

Последние три года были продуктивными в сфере развития отношений между регионами двух стран.

Ф.Мамедов также проинформировал об экономических возможностях и логистическом потенциале Азербайджана, отметив намеченный на ближайшее время запуск железнодорожной линии «Баку-Тбилиси-Карс». Подчеркнув исключительную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, министр налогов сообщил о реализуемых по инициативе Азербайджана нефтегазовых проектах.

Министр налогов особо подчеркнул большую поддержку Литвы в процессе расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, в том числе подписании всестороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС.

Вместе с тем, подчеркнул Ф.Мамедов, масштаб двустороннего сотрудничества не полностью отвечает экономическому потенциалу двух стран, и одним из важных направлений работы Межправительственной комиссии является дальнейшая мобилизация этого потенциала.

В заключение заседания был подписан Протокол по итогам 5-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Литвой. Документ подписали сопредседатели – министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.