Книгу Назарбаева издали на латинице

Книгу Нурсултана Назарбаева "Времена и думы" ("Жылдар мен ойлар") издали в латинской графике с апострофами.

Презентация прошла в рамках торжественного открытия центра по изучению латинской графики в национальной академической библиотеке в Астане. Изданную пока в одном экземпляре книгу продемонстрировали в присутствии ученых Гарифоллы Есима, Бакира Абдижалела, Карджайбая Сарткожаулы и других специалистов.

Прочитать текст попытались ученики столичной школы №40. Им наличие апострофов показалось непривычным, но примечательным. Труднее всего присутствовавшим далось чтение слов с буквой q (қ) и таких лексем, как "qi'ysy'" (қиысу: "сочетаться").