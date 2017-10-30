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Ереван торопит Москву с оборонным кредитом

 

Посол Армении в России Вардан Тоганян надеется, что соглашение с Москвой об оборонном кредите на 100 миллионов долларов Ереван подпишет до нового года, передает РИА Новости.

"Правительство Армении одобрило это соглашение. Пока конкретной даты подписания нет", — сказал Тоганян РИА.

Согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта на поставку продукции, рассчитанной в долларах. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций.

В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в период 2018 – 2022 годов.

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