Китай берет новый экономический рывок

Многолетнее замедление темпов роста ВВП Китая приостановлено, уверены экономисты, опрошенные агентством Bloomberg.

Они повысили свои прогнозы на 2017 год и теперь ожидают первого ускорения за 7 лет. Как полагают эксперты, вторая по величине экономика мира продемонстрирует рост на 6,8% в этом году.

Консенсус-прогноз неуклонно повышается в этом году. В конце прошлого года аналитики прогнозировали рост на 6,5%. По итогам 2016 года ВВП Китая увеличился на 6,7% после роста на 6,9% в 2015 году.

Пятая часть экономистов (11 из 55) повысила свои оценки роста по сравнению с предыдущим опросом Bloomberg. Среди оптимистов были Berenberg Bank, который поднял прогноз на 0,3 пункта - до 6,9%, и немецкий Landesbank Hessen-Thueringen, или Helaba, который улучшил прогноз на 0,3 пункта - до 6,8%. Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp. также пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения.