Полиция окружила здание правительства Каталонии

К зданию каталонского правительства (Женералитета) в Барселоне стягивают силы местной полиции Mossos d'Esquadra. По данным местных СМИ, им приказано обеспечить свободный доступ к офисам уволенных министров, чтобы те смогли забрать из них свои личные вещи, передает Лайф.

Кроме того, стражам порядка предстоит изъять портреты бывших членов правительства Карлеса Пучдемона во всех полицейских участках и административных зданиях.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии объявил о своей независимости от Испании. Вслед за этим правительство Испании заявило о роспуске парламента автономии и о предстоящем проведении здесь досрочных выборов.