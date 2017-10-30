Подбор шин online и cервис высшего класса

Шины являются единственным контактом между автомобилем и дорогой, именно от них зависит безопасность водителя, наших близких и окружающих.

Нужно быть уверенным в том, что установленные шины смогут противостоять экстренной ситуации, которая может возникнуть в любой момент. По этой причине к выбору шин следует подходить очень ответственно.

Прежде чем приобрести шины, автовладелец обычно заранее штудирует различные точки продаж с целью сравнения торговых предложений, на что уходит немало времени. А иногда такие поездки заканчиваются даже стрессом из-за некомпетентности «консультантов».

С появлением онлайн-площадок этот процесс существенно упростился.

По результатам опросов пользователей и анализа рынка среди всех существующих местных интернет-источников, предлагающих автомобильные шины, на сегодняшний день radius.az занимает, безусловно, первое место с точки зрения ассортимента, наличия товаров, доступности, скорости обратной связи и качества обслуживания.

www.radius.az является порталом электронной коммерции автомобильного шинного центра Radius. За счет больших объемов прямых поставок от европейских, американских и азиатских производителей, отсутствия многочисленных промежуточных торговых звеньев и узконаправленной специализации в шинном бизнесе www.radius.az применяет принцип «лучшей цены на шины» и противостоит практически всем существующим заявлениям местных деятелей рынка. Разработчиками учтено и продумано все до мелочей. Сайт предоставляет возможность подбора шин как по марки и модели автомобиля, так и по размеру колеса. Приобретая шины, потребитель получает максимум подробной информации о назначении шин с описанием технических характеристик, качественными изображениями выбранного товара, о многогранной комбинации выбора цены/качества на тысячи различных моделей шин и сотен размеров более чем 20 брендов ведущих мировых шинных производителей премиум, среднего и бюджетного сегментов. Подобрав шины на сайте, заказчик имеет возможность получить шины с доставкой на адрес или насладиться сервисом высшего класса в шинном центре Radius.

Проектирование и планирование рабочих процессов центра были разработаны всемирно известной немецкой компанией Rema Tip Top, имеющей 90-летний опыт в автомобильно-шинной индустрии. Центр оснащен оборудованием, отвечающим требованиям самых современных технологий, имеет высокую пропускную способность и возможность осуществлять абсолютно все виды современных шинных услуг, включая такое новшество в нашей стране, как сезонное хранение шин под названием «шинный отель».

Автомобильный шинный центр Radius, будучи современной азербайджанской компанией, основанной на глубоких знаниях автомобильной индустрии, является отличным примером эгалитарной меритократии и ориентируется на абсолютную удовлетворенность и комфорт автовладельцев всех социальных классов.

Автомобильный шинный центр Radius расположен по адресу: ул. Микаила Мушвига, 2A. Тел.: (012) 502 04 44, сайт - www.radius.az