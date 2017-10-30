На автотрассе Баку - Сумгаит образовалась многокилометровая пробка, сообщают пользователи соцсетей.
Пробка образовалась с раннего утра. Многие водители вынуждены были оставить свои автомобили на дороге, чтобы добраться до Баку.
На автотрассе Баку - Сумгаит образовалась многокилометровая пробка, сообщают пользователи соцсетей.
Пробка образовалась с раннего утра. Многие водители вынуждены были оставить свои автомобили на дороге, чтобы добраться до Баку.
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