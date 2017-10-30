Подписаться на уведомления
 

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

 

В последний день октября в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Порывистый северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове: ночью - 14 - 17°, днем - 18 - 22°; в Баку: ночью - 15 - 17°, днем - 19 - 21° тепла.

Атмосферное давление понизится с 749 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 60 - 70%, днем - 45 - 55%.

Синоптики предупреждают, что с вечера 31 октября по 2 ноября в некоторых районах Азербайджана вероятны грозы и дожди. Также местами возможен град. Западный ветер в отдельных территориях усилится. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3 - 5 градусов. Уровень воды в реках может повыситься. 

2721 просмотров


Старости
Митинг оппозиции: ожидали взрывы, получился провал
Митинг оппозиции: ожидали взрывы, получился провал фото, обновлено 17:24
Наша погода
Сегодня 26° / 14°
31 Окт 18° / 12°
1 Ноя 16° / 10°
2 Ноя 13° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9751 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Кто возглавит сборную - Гурбан или не Гурбан? Жесткие условия «Карабаха» перед АФФА
В Москве таксист-армянин ограбил пассажирку
По Баку - Тбилиси - Карс пустили первый поезд
Главу Каталонии обвинили в мятеже Обновлено
Известную певицу арестовали за организацию побега зеков в Баку
Саргсян едет в Москву
Песков о встрече Алиева, Путина и Роухани
Столкновения между турками и курдами в Бельгии
Прокурор дал добро на арест людей Трампа Обновлено 16:18
В петербургском клубе расстреляли азербайджанцев Ранены пять человек
Мамедъяров назвал темы переговоров Алиева, Путина и Роухани
Премьер Казахстана прибыл в Баку
Встреча Мамедъярова и Налбандяна под вопросом
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Многокилометровая пробка на трассе Баку - Сумгаит фото
Подбор шин online и cервис высшего класса
Полиция окружила здание правительства Каталонии
Китай берет новый экономический рывок
Ереван торопит Москву с оборонным кредитом
Книгу Назарбаева издали на латинице
Фазиль Мамедов открывает новую страницу в отношениях с Литвой обновлено
Эрдоган открыто заявил: Турция на страже интересов Азербайджана
США начали учения стратегических ядерных сил
Премьер-министр Грузии прилетел в Баку фото
В Саудовской Аравии женщинам разрешили ходить на стадионы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться