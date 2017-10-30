Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

В последний день октября в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Порывистый северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове: ночью - 14 - 17°, днем - 18 - 22°; в Баку: ночью - 15 - 17°, днем - 19 - 21° тепла.

Атмосферное давление понизится с 749 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 60 - 70%, днем - 45 - 55%.

Синоптики предупреждают, что с вечера 31 октября по 2 ноября в некоторых районах Азербайджана вероятны грозы и дожди. Также местами возможен град. Западный ветер в отдельных территориях усилится. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3 - 5 градусов. Уровень воды в реках может повыситься.