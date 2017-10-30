Мамедъяров назвал темы переговоров Алиева, Путина и Роухани

Президенты Азербайджана, России и Ирана - Ильхам Алиев, Владимир Путин и Хасан Роухани на трехстороннем саммите в Тегеране 1 ноября обсудят вопросы развития транспортного коридора Север - Юг, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Встреча президентов Азербайджана, России и Ирана 1 ноября в Тегеране будет посвящена развитию транспортного коридора «Север - Юг», - сказал Э.Мамедъяров журналистам в понедельник.
По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы предоставления Азербайджаном иранской стороне кредита для завершения строительства оставшегося участка железной дороги Решт - Астара в рамках проекта «Север - Юг». «Я глубоко верю в потенциал проекта", - добавил Э.Мамедъяров.