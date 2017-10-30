Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту стрельбы, произошедшей в ночном клубе Гатчины. В результате ЧП ранения получили пятеро уроженцев Азербайджана, в том числе сотрудник службы безопасности.

"В ночь на 29 октября 2017 года в одном из ночных клубов города Гатчины между группой молодых людей произошел конфликт, в ходе которого двое из его участников применили травматическое оружие, выстрелив в своих оппонентов", - сообщает официальный сайт областного ГУ МВД.

В результате применения травматического оружия ранение получил 43-летний охранник заведения, который в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась еще четырем посетителям ночного клуба.

Как уточняет 47news, стрельба произошла в клубе Barevich. Помимо охранника пострадали 23-летняя девушка, двое 25-летних мужчин и их 30-летний приятель. Охранник получил ранение в плечо, когда бросился разнимать участников драки.

Ранее сообщалось, что поводом к ссоре явились слова, адресованные клиентке клуба. Они не понравились ее ухажеру, который и стал зачинщиком конфликта. По предварительным данным, все пострадавшие являются уроженцами Азербайджана.