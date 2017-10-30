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Прокурор дал добро на арест людей Трампа Обновлено 16:18

 

Бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту предложено сдаться властям в связи с предъявляемыми ему обвинениями, сообщает The New York Times со ссылкой на близкий к расследованию осведомленный источник.

Наряду с Манафортом обвинения будут предъявлены также его деловому партнеру Рику Гейтсу.

В чем именно обвиняется Манафорт, пока не ясно.

* * * 14:25

Вашингтон ожидает предъявления первых уголовных обвинений по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, несмотря на то что президент Дональд Трамп в воскресенье вновь назвал следствие «охотой на ведьм», сообщает «Голос Америки».

Несколько ведущих СМИ заявили, что Федеральное большое жюри присяжных одобрило обвинения в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером. Обвинения могут быть обнародованы уже сегодня.

Пока не известно, против кого направлены обвинения и в чем они состоят. Правоведы предполагают, что первые обвинения могут быть вынесены "периферийной" фигуре в данном деле. Это объясняется обычной стратегией обвинения, при которой сначала собираются материалы против чиновников нижнего уровня, после чего внимание фокусируется на более значительных персонажах.

Кроме Мюллера, отдельные расследования российского вмешательства и возможных связей между штабом Трампа и Россией ведут несколько комитетов Конгресса.

Отметим, что американская разведка в начале 2017 года пришла к выводу, что президент России Владимир Путин лично направлял кампанию, нацеленную на подрыв американской демократии и помощь Трампу на выборах.

Трамп настаивает на том, что никакого сговора не было. Свою точку зрения он вновь выразил в серии воскресных твитов, в которых вину за произошедшее всецело возложил на демократов и его оппонента на выборах Хиллари Клинтон.

«Демократы используют эту ужасную (и вредную для нашей страны) охоту на ведьм ради пагубной политики, но республиканцы теперь дают такой отпор, какого не было никогда раньше, – написал Трамп. – Вина демократов и Клинтон столь велика, что факты так и посыпались наружу. Сделайте что-нибудь!»

После этого он заявил, что расследования по России лишь отвлекают внимание республиканцев от проведения налоговой реформы. «Совпадение ли это? Нет!» – написал Трамп.

Мюллер, как предполагается, изучает действия двух ключевых сотрудников предвыборного штаба Трампа. Один из них – бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, уволенный Трампом менее чем через месяц после вступления в должность - за сообщение ложных сведений вице-президенту Майку Пенсу и другим официальным лицам о его контактах с послом России в Вашингтоне. Другой – Пол Манафорт, который короткое время был руководителем предвыборного штаба Трампа и также имел большие лоббистские интересы в Украине и контакты с Россией.

Между тем республиканцы из лагеря Трампа активно призывают к отставке специального прокурора. Однако увольнение Мюллера может спровоцировать начало антипрезидентской кампании в собственно Конгрессе.

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