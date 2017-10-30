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Столкновения между турками и курдами в Бельгии

 

Четыре человека получили ранения и около 40 были задержаны в ночь на понедельник в бельгийском Антверпене в ходе столкновений между этническими турками и курдами, сообщает РИА Новости со ссылкой на муниципальную полицию.

По словам сотрудника полиции, среди пострадавших есть полицейский. За нелегальное ношение огнестрельного оружия взяты под арест двое участников стычки.

Как сообщает агентство Belga, когда правоохранители попытались навести в квартале порядок, участники столкновений стали отбиваться от них деревянными битами и железными прутьями, также забросывая их бутылками с зажигательной смесью.

По данным агентства, стычки между турками и курдами в Антверпене начались в пятницу, после того как автобус с участниками кампании в поддержку освобождения из тюремного заключения в Турции лидера террористической ПКК Абдуллы Оджалана случайно заехал в населенный преимущественно турками район Антверпена.

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