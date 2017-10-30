Саргсян едет в Москву

15 ноября президент Армении Серж Саргсян отправится в Россию с рабочим визитом. Об этом на мультимедийной пресс-конференции сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян, передает "Спутник".

Дни культуры Армении в России стартуют 15 ноября и продлятся до конца года.

"Президент Армении примет участие в официальном открытии Дней культуры Армении в России. С коллегами из России мы работаем над повесткой визита и хронологией встреч", — сказал Тоганян.

Последний раз президент Армении Серж Саргсян был с рабочим визитом в России 11 октября.