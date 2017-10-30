Известную певицу арестовали за организацию побега зеков в Баку

Известная певица Фадаи Мамедова (Лачын) арестована в Баку. Как передает АПА, ее обвиняют в организации побега криминальных авторитетов, которые сбежали 23 октября с поезда Баку - Астара - Баку.

Фадаи Лачын содействовала побегу, за что и была задержана сотрудниками полиции. Решением Насиминского районного суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку - Астара - Баку обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений Этибар Алекбер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами бежали из-под надзора конвойных на территории поселка Баладжары.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Ширване был задержан один из беглецов - А.Агами.