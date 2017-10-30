Генпрокуратура Испании выдвинула обвинение в отношении бывшего главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии, сообщает Дойче велле.

Лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. Об этом сообщил генпрокурор Хосе Мануэль Маса. Он призвал суд вызвать обвиняемых для дачи показаний.

За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

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Глава парламента Каталонии Карме Форкадель фактически признала, что законодательное собрание автономии распущено, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, спикер каталонского парламента отменила намеченное на вторник заседание бюро руководителей парламентских фракций по причине того, что "палата распущена". Это совещание обычно проходит каждый вторник, однако Форкадель, утверждает La Vanguardia, отменила его, "поскольку бюро больше не существует и распущено".

Никаких официальных заявлений по данной теме не было. При этом неясно, идет ли речь о роспуске парламента в соответствии с решением правительства Испании, или же собрание было распущено сторонниками независимости в рамках "учредительного процесса" по созданию в Каталонии независимой республики.