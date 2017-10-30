В Москве таксист-армянин ограбил пассажирку

В Москве задержан таксист-нелегал – гражданин Армении по подозрению в избиении и краже смартфона пассажирки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация от девушки, которая работает директором турфирмы. Она рассказала, что таксист избил ее и украл у нее телефон Iphone 6S. Материальный ущерб оценен в 65000 рублей", – сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, подозреваемый в ограблении гражданин Армении был задержан вскоре по совершении преступления. Помимо смартфона пострадавшей, у задержанного было обнаружено еще два телефона.