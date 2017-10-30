После того, как АФФА объявила, что контракт с Робертом Просинечки не будет продлен, многие вновь заговорили о Гурбане Гурбанове как об основном претенденте на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Но далеко не все хотят, чтобы Гурбанов оставил «Карабах» ради сборной. Ради его же блага. Дескать, в таком случае «Карабах» потеряет нынешние позиции в Европе, да и сборная с ее нынешним подбором игроков не добьется серьезных успехов. По мнению скептиков, закончится все тем, что Гурбан Гурбанов из-за неудач сборной может просто растерять тот авторитет, который заработал за годы работы в «Карабахе».

Сам Гурбанов заявил, что не готов пока говорить на эту тему. Зато весьма пространно, хотя тоже завуалированно, свое мнение по данному вопросу высказал вице-президент «Карабаха» Тахир Гезяль.

«Из АФФА ко мне не обращались, - заявил, по сути, главный человек в «Карабахе». – У меня есть условие. «Карабах» - большая ценность для всех, кто любит Азербайджан. Этому клубу не должен быть нанесен вред. Никогда. Я положительно отнесусь к любому предложению, которое не навредит «Карабаху», а наоборот, поможет ему, усилит его. Но пока такой вариант не обсуждался».

На вопрос о том, согласится ли он на совмещение Гурбановым тренерских постов в «Карабахе» и сборной, вице-президент ответил так:

«Еще раз говорю: для меня важны условия предложения, которое может поступить. Если не навредим «Карабаху»… Если «Карабах» может помочь сборной, если есть возможность добиться чего-то совместно, то почему бы и нет? Мы должны подходить к вопросу с практической точки зрения. Национальная команда Азербайджана тоже важна. Мы положительно к этому относимся. Но с условием, что это будет не во вред, а в помощь «Карабаху».

Какое же решение может устроить и АФФА, и «Карабах»? И существует ли оно в принципе?

Хотя Тахир Гезяль не произнес слово «совмещение», понятно, что «не навредить «Карабаху» может только параллельная работа Гурбанова в клубе и в сборной. Это главное условие, а все остальное - уже детали. К примеру, возглавит ли Гурбанов сборную вместе со своим тренерским штабом из «Карабаха»? Захочет ли АФФА помогать Гурбану Гурбанову не только как тренеру сборной, но и как рулевому «Карабаха»? И как в таком случае отреагируют другие клубы?

Вероятно, в «Карабахе» захотят, чтобы график сборной подстраивался под расписание клуба и ее главного тренера. Несомненно, будут требования и у самого Гурбанова. Думается, не стоит говорить о том, что он не потерпит каких-то советов извне о том, кого приглашать в сборную, а кого – нет.

Как видим, есть очень много причин, из-за которых главный тренер «Карабаха» может не возглавить сборную. Очень может случиться так, что дело даже не дойдет до переговоров, потому что АФФА попросту не согласится на совмещение.

Как бы там ни было, сейчас, на старте гонки «Кто станет главным тренером сборной Азербайджана?», Гурбана Гурбанова можно считать ее фаворитом. Возможно, данный статус - лишь на бумаге, и в самой гонке он даже участвовать не будет. Но в том, что на данный момент Гурбанов для футбольной общественности Азербайджана – кандидат номер 1, нет никаких сомнений.

Станет ли он главным кандидатом для АФФА? Вот в чем вопрос.