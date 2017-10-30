Иран развернул собственную радиолокационную систему

Иран начал эксплуатацию радиолокационной системы (РЛС) Afagh ("горизонт") собственного производства, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.
По данным агентства, представленная в понедельник РЛС Afagh была разработана и произведена иранскими специалистами в области вооружений.
На церемонии присутствовал министр обороны страны Амир Хатами. Глава минобороны отметил, что РЛС способна контролировать и отслеживать суда на расстоянии до 200 километров. По его словам, также РЛС может осуществлять пеленг и воздушных целей.