Преступная группа ограбила азербайджанские банки

29-летний мужчина с паспортами Республики Молдова и Российской Федерации организовал группу, похитившую из банков Азербайджана крупные денежные суммы, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Советская Белоруссия».

«Механизм преступлений состоял в получении с помощью вредоносного программного обеспечения удаленного доступа к компьютерным системам банкоматов и контроля над ними. В дальнейшем обвиняемым подбирались исполнители, которые получали деньги из банкоматов в разных городах после удаленного активирования их выдачи», - рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Организацию несанкционированного доступа к внутренним банковским ресурсам осуществлял житель Испании, ныне объявленный в розыск.

Всего действиями преступной группы нанесен ущерб банкам Беларуси, Кыргызстана и Азербайджана в размере более 3 миллионов белорусских рублей.

Уголовное дело в отношении 29-летнего организатора и шестерых его подельников - граждан стран ближнего зарубежья в настоящее время направлено прокурором в суд.

«Белорусов среди шести исполнителей не было», - указала Ю.Гончарова.