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Сахиб Алекперов о проведении в Азербайджане чемпионата мира

Автор: Отдел спорта 

Первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана, член Руководящего комитета Европейского союза велосипедистов Сахиб Алекперов подвел итоги прошедшим в минувшие выходные в Баку тестовым соревнованиям к чемпионату мира BMX, который состоится в столице Азербайджана с 5 по 9 июня 2018 года.

Сахиб Алекперов

«Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что с организационной точки зрения Баку полностью готов к проведению чемпионата мира, - говорит С.Алекперов. – Тестовые соревнования были крайне важны как для проверки стадиона, так и для других моментов. Как известно, наш стадион был сдан в эксплуатацию в 2015 году. Но в прошлом году Международный союз велосипедистов изменил стандарты. Были увеличены ширина и длина стадиона, высота барьеров. Поэтому нам пришлось заново строить трек BMX. И сегодня спортсмены и специалисты считают, что наш стадион полностью готов к чемпионату мира».

В тестовых соревнованиях не участвовали азербайджанские спортсмены. По словам первого вице-президента, решать данную проблему Федерация будет не с помощью приглашения легионеров, а путем взращивания собственных кадров.

«Думаю, что к чемпионату мира наши спортсмены будут готовы», - отметил С.Алекперов.

В 2017 году чемпионат мира проводился в США. Американцы примут и ЧМ - 2019.

«Примечательно, что Азербайджан проводит чемпионат мира наряду с такой страной, как США, - говорит функционер Федерации. – В этом году чемпионат проходил в Южной Каролине, в городе Рок Хилл. В нем принимали участие 3750 спортсменов. В город, в котором живут 30 тысяч жителей, съехались 40 тысяч болельщиков.

Мы тоже рассчитываем на интерес со стороны публики. По обе стороны стадиона будут установлены трибуны вместимостью 3000 - 3500 зрителей. У нас, как и в США, чемпионат мира пройдет на высоком уровне. Эти соревнования должны стать настоящим спортивным праздником. Мы все для этого сделаем».

Как уже сообщал haqqin.az, в тестовых соревнованиях в Баку участвовали спортсмены из России, Франции, Турции, Японии, Литвы, Чехии, Италии и Германии.

Победители определялись в четырех категориях. В состязаниях юношей победил Асума Накаи из Японии. У девушек также первенствовала представительница Японии – Сае Хатакеяма. В элитной категории среди женщин все три места на пьедестале заняли россиянки, а лучшей была Наталья Афремова. У мужчин не было равных французам, которые заняли призовые места. 1-е же место среди них завоевал Андре Сильвен.

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