Жара в Баку пришла из Африки

Небывалое, до 27 градусов, повышение в конце октября температуры на Апшероне не связано с глобальным потеплением, уверенно заявил haqqin.az заместитель директора Института географии АНА, климатолог Магеррам Гасанов.

До летних показателей температура воздуха дошла потому, что с юга и юго-запада в страну вторглись жаркие воздушные потоки из экваториальной зоны планеты. И это, скорее, погодные факторы, нежели климатические сдвиги, считает эксперт.

«Говорить о климатических изменениях в нашем регионе можно будет только в том случае, если такая температура продержится неделю и будет повторяться в последующие годы в конце октября и начале ноября. Разумеется, глобальное потепление оказало влияние и на Азербайджан. Так, среднегодовая температура в стране повысилась на 0,9 градуса, что привело к уменьшению на 10% осадков, изменению границ жарких регионов страны и проч.