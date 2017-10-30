Мужчина, захвативший заложников в детском саду в Армавире, вооружен гранатой, сообщает Sputnik со ссылкой на жителей города.

Отметим, что несколько часов назад вооруженный ножом мужчина напал на детей и сотрудников детсада "Манушак". Он удерживал в заложниках детей и персонал детсада. Позже освободил заложников, однако продолжает удерживать одного ребенка.

Бывшая жена и теща злоумышленника работают в учебном заведении, на которое он совершил нападение. Сообщается, что он нанес ранения обеим женщинам, однако им удалось сбежать из здания.

* * * 17:55

В городе Армавире, что в 48 км к западу от Еревана, неизвестный взял в заложники персонал и детей местного детсада, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе полиции Армении сообщили, что было получено "соответствующее сообщение" и "на место выехала группа".

Республиканские СМИ передают, что на детсад напал вооруженный ножом мужчина, никаких требований не предъявивший.