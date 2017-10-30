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Кевина Спейси обвинили и в педофилии

 

Журналистами и блогерами было отмечено то, что многие СМИ ныне сфокусировались на признании актера Кевина Спейси в нетрадиционной сексуальной ориентации вместо рассмотрения темы о его педофилии. В каминг-ауте артиста увидели попытку отвлечь общественное внимание от имевших место фактов домогательства артиста к несовершеннолетним, пишет Лента.

«Кевин Спейси уклоняется от обвинений в совращении малолетнего своим каминг-аутом, — это настоящее дно», — написал в Twitter колумнист газеты The Guardian Оуэн Джонс.

«У Спейси много денег и славы, но он никогда не признавался в гомосексуализме до тех пор, пока ему не понадобилось отвлечь внимание от этой истории», — подчеркнул журналист портала The Intercept Гленн Гринвальд.

Редактор Infowars Пол Джозеф Уотсон обвинил СМИ в преднамеренных попытках отвести общественное внимание от имеющихся обвинений актера в педофилии.

Ранее, 30 октября, Спейси объявил, что «его выбор - жить как гей». Он выступил с этим признанием после того, как актер сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26.

В своем обращении Спейси подчеркнул, что не помнит ничего насчет своих домогательств, предположив, что, по-видимому, находился тогда в состоянии алкогольного опьянения. Он принес Рэппу свои извинения за «крайне неуместное поведение».

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