Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон отправился в Бельгию вместе с четырьмя бывшими советниками, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в МВД.



По данным источников, в поездке Пучдемона сопровождают бывший советник (министр) управления и институциональных отношений женералитета Меритчель Боррас, бывший советник по вопросам здравоохранения правительства Каталонии Тони Комин, бывший советник (министр) внутренних дел каталонского правительства Жоаким Форн и бывший советник (министр) труда, социальных вопросов и семьи женералитета Долорс Басса.

Отметим, что сегодня некоторые испанские СМИ сообщали, что Пучдемон уже находится в Брюсселе. В иммиграционной службе Бельгии эту информацию назвали слухами.

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Лидер Каталонии Карлес Пучдемон сбежал в Брюссель после того, как генпрокурор Испании объявил о подаче иска против каталонских политиков по обвинению их в мятеже и растрате госсредств, сообщает Daily Mail.

Ранее в Бельгии не исключили возможности предоставления политического убежища лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону.

Так, министр по вопросам миграции Бельгии Тео Франкен заявил, что получение здесь политического убежища «не является нереалистичным» для Пучдемона в случае соответствующего его обращения к властям королевства.