В распоряжении haqqin.az оказался текст письма, отправленный президенту FIBA Europe Тургаю Демирелю от имени президента Федерации баскетбола Азербайджана (ABF) Надира Насибова.

«Как вы знаете, часть территории Азербайджана в Нагорном Карабахе была оккупирована армянскими агрессорами, - говорится в письме. - Факт того, что вся эта территория является неотъемлемой частью Азербайджана де-юре и де-факто, признается всеми странами и международными организациями.

Недавно матч чемпионата Армении, который организовывает Федерация баскетбола этой страны, был проведен в столице Нагорно-Карабахской Республики Азербайджана – в городе Ханкенди (Степанакерт).

Баскетбольная общественность Азербайджана и ABF возмущены и выражают обеспокоенность проведением официального матча чемпионата другой страны на территории Азербайджана без ведома ABF.

Уважаемый господин Демирель, я надеюсь, что FIBA Europe примет соответствующие меры по дальнейшему предотвращению подобных действий со стороны Федерации баскетбола Армении».

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Баскетбольная команда «Арцах», представляющая оккупированные территории Азербайджана, выступает в чемпионате Армении.

Клуб из города Степанакерт (Ханкенди) выступает в главной лиге армянского чемпионата. Домашние игры «Арцах» проводит в Степанакерте. Так, 29 октября клуб сепаратистов принимал на своей площадке команду «Инженер» и обыграл ее со счетом 82:63. Сообщается также, что на матче присутствовал «президент» «НКР» Бако Саакян.

Естественно, команда из самопровозглашенной «республики» не имеет права выступать в чемпионате Армении. Нагорный Карабах – общепризнанная территория Азербайджана. Это признают и спортивные международные организации.

С подачи haqqin.az Федерация баскетбола Азербайджана обратилась с письмом в Европейскую федерацию баскетбола (FIBA Europe) с просьбой вмешаться и потребовать у Федерации баскетбола Армении снять с чемпионата команду, представляющую оккупированные территории Азербайджана.